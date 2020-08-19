Место под уличный кинотеатр в Псковской области пока не выбрали

12:25, 19 августа 2020, ПАИ

Место под уличный кинотеатр в Пскове пока не выбрали, сообщил на пресс-конференции 19 августа профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

По его словам, всё необходимое оборудование для кинотеатра под открытым небом есть, но нет определенного места. «Пока с этой идеей на власти мы не выходили, посмотрим, что нам скажут, - отметил Дмитрий Волхонов. - В Калининграде такой уже есть, он открылся во время пандемии».

Дмитрий Волхонов отметил, что поначалу кинопаркинг оказывается для зрителей непривычным форматом, затем они привыкают.