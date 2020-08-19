3 млрд рублей выделят на переобучение потерявших из-за коронавируса работу россиян

14:36, 19 августа 2020, ПАИ

Правительство РФ направит 3 млрд рублей на переобучение россиян, которые потеряли работу из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 19 августа на заседании правительства заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

По словам Михаила Мишустина, соответствующее распоряжение уже подписано. Подать заявку на обучение безработные смогут на портале «Работа в России».

22 июля Михаил Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме, заявил, что число безработных граждан, официально зарегистрированных в органах службы занятости, выросло в 3,5 раза с 1 апреля, и теперь составляет около 3 млн человек.