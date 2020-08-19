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Общество

Качество дорог между районными центрами меняется в лучшую сторону – Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отметил улучшение ремонта дорог между районными центрами в Псковской области. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 19 августа.

Александр Котов подчеркнул, что объём дорожного фонда в целом по России будет переориентирован. Больше средств будет направляться на ремонт, на содержание региональных автодорог. Это записано в нацпроекте, уточнил он.

«Я давно в области живу, и я не помню, чтобы дороги между районными центрами, например, между Плюссой и Стругами Красными были в таком состоянии как сейчас: качество другое, другие материалы, техника, отношение к этому», – сказал спикер облсобрания.

Александр Котов напомнил, что ещё 5-10 лет назад граждан в первую очередь интересовал вопрос состояния дорог. И сейчас эта проблема, которую люди ставили перед властями, активно решается, заключил он.

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