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Общество

В Псковской области идёт мониторинг оснащения школ в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» идёт мониторинг оснащения школ в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В Псковской области до 25 августа проводится мониторинг готовности инфраструктуры 75 образовательных организаций, оснащённых компьютерным оборудованием в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» по направлению «Образование». Дополнительно эксперты проверяют качество подключения учреждений к высокоскоростному интернету в рамках регпроекта «Информационная инфраструктура» по направлению «Цифровая экономика».

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов проинформировал, что в 2020 году современными компьютерными классами в регионе оснащено 75 учебных заведений, в том числе 14 учреждений среднего профессионального образования. Новое оборудование было закуплено в школы большинства районов и муниципальных образований области. На эти цели из средств консолидированного бюджета выделено порядка 170 млн рублей. В настоящее время поставка оборудования в классы завершена, осуществлена приёмка школ специальными комиссиями.

В частности, произведён капитальный ремонт предназначенного под цифровую среду кабинета в лицее экономики и основ предпринимательства № 10 города Пскова. В классе установлена новая мебель, внедрено, подключено и апробировано современное цифровое оборудование.

«Данная образовательная площадка – это и есть новая цифровая реальность школы сегодня: изучая безграничные возможности компьютерной техники и интернета, дети и учителя вместе будут развивать свои возможности. С внедрением ЦОС к уже знакомой практике обучения с помощью интерактивной доски и компьютера теперь добавилась возможность широчайшего использования потенциала интернет-ресурсов и одновременного обучения всех учеников класса на ноутбуках в рамках абсолютно любого предмета: от информатики до изобразительного искусства, от технологии до литературы. Причём это касается и развивающих курсов в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, кружков и секций. Таким образом, кабинеты ЦОС становятся центром притяжения социокультурной жизни школы, проводником новых технологий не только для развития личности учеников и учителей, но и для формирования различных навыков», – подчеркнул Александр Седунов.

Добавим, в июне-июле 2020 года директора и заместители директоров школ, в которые поставлено оборудование в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», прошли дистанционный курс «Цифровая трансформация школы» на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Кроме того, чтобы быть готовыми к работе на новом оборудовании, педагоги городских и районных школ приняли участие в методических марафонах и вебинарах коллег из других регионов.

Повышение квалификации педагогических работников данных школ и учреждений СПО будет также организовано и проведено в дистанционном формате осенью на базе Псковского областного профильного института.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» реализуется на территории Псковской области с 2019 года. В прошлом году компьютерным оборудованием было оснащено восемь школ Псковской области. На эти цели было потрачено более 17 млн рублей.

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