Депутат добился снижения цены на газ на двух АГЗС в Пскове

10:43, 20 августа 2020, ПАИ

В Пскове после обращения депутата Госдумы РФ Александра Васильева в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) подешевел газ на двух АГЗС, сообщили Псковскому агентству информации в общественном движении «Убитые дороги».

Псковичи, которые используют газ пропан в качестве топлива и для бытовых нужд, пожаловались депутату на резкий скачок стоимости газа: в Пскове цены на газ выросли на 15-20 %. Александр Васильев направил депутатский запрос в ФАС, после чего псковские антимонопольщики провели проверку.

Выяснилось, что розничные цены на автомобильный сжиженный углеводородный газ на АГЗС в Пскове в июле 2020 года находились в пределах от 23,9 до 25,94 рубля за 1 литр. По сравнению с январем этого года цены на газ увеличились на 1 рубль за 1 литр, или на 4 %.

Цена на пропан увеличилась по причине роста цен у поставщиков газа, который составил 7,5 %, или 1,43 рубля за 1 литр с января по июль 2020 года.

Реализацией газа для бытовых нужд населения в Псковской области занимаются только две организации, а цена газа устанавливается соответствующими приказами комитета по тарифам и энергетике. Стоимость газового баллона объёмом 50 литров без доставки по регулируемому тарифу составляет от 552 до 574 рублей, а с доставкой до потребителя от 800 до 840 рублей.

Несмотря на то, что организации, которые занимаются реализацией газа, не обращались в регулирующий орган с заявлениями о пересмотре установленных цен, в УФАС России по Псковской области в феврале-марте 2020 года поступили многочисленные обращения граждан и органов власти в связи с повышением стоимости сжиженного бытового газа в баллонах для населения и отказом газоснабжающих организаций в продаже газа в баллонах без доставки.

При проверке было установлено, что стоимость газовых баллонов выросла за счёт увеличения цены за доставку в связи с тем, что государственное регулирование на доставку отменено. Материалы проверки направлены в прокуратуру Псковской области, администрацию региона и в ФАС России для проверки обоснованности тарифа, установленного регулятором. Также региональное УФАС направило в ФАС России информацию о текущей ценовой ситуации на рынке сжиженного углеводородного газа в Псковской области для контроля цен поставщиков.

После направления депутатского запроса цены снизились с 24,8 до 23,5 рубля (на 1 рубль 30 копеек) на двух АГЗС в Пскове: на улице Инженерной и в Крестах.

Всего в Псковской области работают 35 автозаправочных газовых станций.