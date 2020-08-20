Провал у водопроводной колонки у школы №17 устранён в Пскове

11:27, 20 августа 2020, ПАИ

В Пскове у средней общеобразовательной школы № 17 устранён провал около водопроводной колонки на тротуаре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Жители Пскова обратились к городским властям с просьбой устранить провал. С целью определения причины возникновения провала было принято решение о выполнении подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств работ по раскопке участка у водопроводной колонки с последующим восстановлением покрытия тротуара. Управление городского хозяйства администрации Пскова направило соответствующее письмо в адрес подрядной организации ООО «Стройсистема».

В настоящее время провал у водопроводной колонки устранён силами подрядной организации.