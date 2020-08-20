120 тысяч рублей отдала псковичка за «снятие порчи»

12:16, 20 августа 2020, ПАИ

120 тысяч рублей отдала 20-летняя жительница Пскова за «снятие порчи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подруга псковички занимается целительством. В 2018 году она заявила девушке, что на неё кто-то наслал порчу. Целительница предложила подруге свои платные услуги, которые помогут избавиться от всех негативных последствий чужого сглаза.

Девушка согласилась. В результате за два года «очищения» она отдала лжецелительнице 120 тысяч рублей, а когда поняла, что никаких видимых результатов её работы нет, то обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.