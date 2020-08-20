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Общество

Арест автомобиля побудил псковича оплатить более 150 тысяч рублей долга

В Пскове мужчина оплатил долги после того, как приставы арестовали его автомобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

В отделении судебных приставов Пскова № 1 на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности в размере более 150 тысяч рублей в пользу юридического лица. Оплачивать свой долг гражданин не торопился.

Приставы арестовали счета мужчины, временно ограничили в выезде из РФ и вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества. Кроме того, было установлено, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль Mazda. Машину также арестовали.

В итоге мужчина оплатил весь долг и исполнительский сбор в размере более 10 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа. Арест с автомобиля снят, исполнительное производство окончено.

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