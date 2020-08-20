317 школ и детских садов Псковской области имеют договоры на вывоз ТКО

15:19, 20 августа 2020, ПАИ

В преддверии 1 сентября школы и детские сады Псковской области готовятся к новому учебному году, который планируется начать в очном формате. Наличие договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов также является одним из важных условий приёмки образовательных учреждений.

На сегодняшний день 317 школ и детских садов Псковской области имеют договоры на вывоз ТКО с региональным оператором — компанией «Экопром». Большая часть объектов расположена в Пскове и Великих Луках — 81 и 56 соответственно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

В основном в учреждениях установлен контейнерный сбор ТКО. В некоторых организациях выбран способ накопления отходов в мешках — например, в детских садах в деревне Окни Новосокольнического района и в селе Подберезье Локнянского района.

Вывоз отходов осуществляется регулярно в соответствии с условиями договора — из некоторых организаций требуется забирать ТКО каждый день, другим достаточно еженедельного вывоза. В период летних каникул, когда образовательные учреждения не функционирует, вывоз ТКО не осуществляется.

Образовательные организации, как и остальные юридические лица, в результате деятельности которых образуются твёрдые коммунальные отходы, обязаны заключить договор на их вывоз с региональным оператором.