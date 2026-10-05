Крестный ход в честь защитников Отечества прошёл в Идрице

11:23, 05 октября 2026, ПАИ

В Идрице Себежского района прошёл крестный ход, сообщили ПАИ в Великолукской епархии. Он объединил духовенство и прихожан трёх храмов: Святителя Николая Чудотворца деревни Зародище, Тихвинской иконы Божией Матери посёлка Идрица и Святой Живоначальной Троицы города Себежа. Крестным ходом по легендарному посёлку от мемориала воину-освободителю до памятника жертвам фашизма с духовенством и прихожанами храмов прошли учащиеся Идрицкой средней школы и Идрицкого филиала ГБПОУ Псковской области «Псковский агротехнический колледж», жители посёлка.

Богослужение возглавил благочинный Невельского церковного округа Великолукской епархии, настоятель храма Святой Троицы в Себеже иерей Василий Нетреба, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в деревне Зародище протоирей Владимир Пурин, который инициировал мероприятие, и настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в Идрице иерей Виталий Николаев. Богослужебные песнопения исполнили певчие храмов в Себеже и Зародище.

«Идрицкий крестный ход «Свой Крест, своя Голгофа: душу свою за друзей своих», посвященный защитникам и мирным жителям нашего Отечества – павшим и живым, – это первое мероприятие подобного уровня и масштаба в Идрице. Главная цель крестного хода – сплотить народ и объединить людей в молитвенной поддержке воинов – участников СВО. Особую значимость молитвенному шествию придаёт само место: именно здесь когда-то сплотилось войско, которое дошло до Берлина и водрузило Знамя Победы над Рейхстагом», – отметили в епархии.

Идрицкий крестный ход начался с литии по павшим воинам и митинга у мемориала воину-освободителю. Торжественное шествие с хоругвями и иконами прошло через весь город и завершилось на братском захоронении невинно убиенных жертв фашизма. Там собравшиеся вознесли молитвы о действующем воинстве – о тех, кто сегодня стоит на страже Родины.

Благочинный Невельского церковного округа иерей Василия Нетреба призвал всех стать достойными потомками достойных предков. Отец Василий напомнил, что нельзя забывать о всеобщем Знамени Победы – Кресте Христовом, причастность к которому полагает начало главной победы – над самим собой.

«В годы Великой Отечественной войны на свой Крест шли миллионы. Солдаты-пацаны, которые ещё вчера сидели за школьными партами. Мирные жители: старики, женщины, дети. Их Голгофой стали сожжённые деревни и бесконечные этапы в концлагеря. Они не держали в руках оружия, но приняли мученический венец, защищая свой порог, свою землю. Они легли в эту землю, чтобы мы сегодня могли дышать. Посёлок Идрица помнит эту цену. И сегодня, когда здесь идут люди с иконами, связь времён натягивается как струна, потому что Крест не стал легче. Сейчас на свой Крест идут наши ребята в зоне СВО. Они идут по тем же дорогам, по которым когда-то шли их прадеды. Они несут ту же тяжесть, ту же страшную, но святую ношу. Их Голгофа – это раскалённые от взрывов посадки, холодные блиндажи и бесконечное ожидание боя. Но в их глазах – то же самое евангельское: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Они принимают на себя удар, чтобы этот Крест не лёг на плечи их матерей, сестёр и детей. Мы уверены: сегодня в Идрице шли не просто прихожане – шла Россия, та самая, которая веками знает: Крест тяжёл, но именно он держит на себе весь наш мир. Вечная память павшим. И слава живым», – отметили организаторы и участники первого Идрицкого крестного хода.