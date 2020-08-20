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Общество

Новые скамейки установлены в псковском сквере «Кораблик»

В Пскове в сквере «Кораблик» установлены новые скамейки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава Пскова Елена Полонская проконтролировала установку новых скамеек в сквере «Кораблик» в четверг, 20 августа.

На сегодняшний день в сквере произведены полная замена скамеек и выравнивание плодородного слоя почвы для реализации акции «Сад памяти».

Здесь в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» приведена в порядок территория между домами по улице Коммунальной, 26, Народной, 27 и детским садом. Кроме того, установлен детский игровой комплекс, воркаут-площадка с резиновым покрытием, скамейки и урны, обустроены подъездные пути, сделана пешеходная дорожка вдоль школы №4 и заасфальтированы «народные тропы».

«Благоустроенная территория – это в первую очередь заслуга местных жителей. Я как депутат по данному округу оказала содействие в подготовке и подаче заявки в программу, были учтены пожелания жителей этого района», - отметила Елена Полонская. Также она обратила внимание на то, что многие установленные скамейки на данной территории пострадали от вандалов: «Досадно, что недавно благоустроенную территорию снова приходится приводить в порядок».

Заметим, на конец августа запланировано озеленение данной территории в рамках акции «Сад памяти».

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