Контейнерные площадки для крупногабаритного мусора появятся на Завеличье
На Завеличье появятся контейнерные площадки для крупногабаритного мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В рамках рабочего выезда Елена Полонская посетила улицы Юбилейная, 71а, Рижский проспект, 39, Юбилейная, 93а. В данных районах была выявлена проблема отсутствия контейнерных площадок для крупногабаритного мусора.
Глава Пскова обратила внимание управляющей компании «ТЭЗ и ИС» на имеющиеся недостатки и призвала ее представителей активнее взаимодействовать с жителями округа.
Кроме того, Елена Полонская поручила управляющей компании направить заявку в «Мехуборку» для установки контейнеров для крупногабаритного мусора.