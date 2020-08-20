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Общество

Видеосюжет с рассказом псковички о Великой Отечественной войне пополнил фонд Президентской библиотеки

Видеосюжет с рассказом псковички о Великой Отечественной войне пополнил фонд Президентской библиотеки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Президентская библиотека предлагает ознакомиться с размещёнными на её портале новыми видеосюжетами, которые передали в фонд учреждения Челябинская областная универсальная научная библиотека и Центральная городская библиотека Пскова.

Большинство сюжетов снято в рамках медиапроекта «Золотая летопись Челябинской области». В этих видеозаписях специалисты отдела краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки рассказывают о знаменитых земляках, которые внесли значительный вклад в развитие региона. Все видеоматериалы связаны с историей Великой Отечественной войны и размещены на портале учреждения в коллекции «Память о Великой Победе».

Также Президентская библиотека предлагает пользователям ознакомиться с видеозаписью беседы с заслуженным учителем Пскова Валентиной Миллер, детство которой выпало на годы Великой Отечественной войны. Видеозапись, подготовленная в рамках медиапроекта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, была передана в фонд Президентской библиотеки Центральной городской библиотекой Пскова.

Все эти видеоматериалы пополнили электронную коллекцию Президентской библиотеки «Память о Великой Победе», которая формируется с 2010 года и на сегодняшний день содержит более 24 тысяч единиц хранения. Коллекция знакомит посетителей сайта учреждения с официальными документами, фотографиями, в том числе фотохроникой ТАСС, газетами военной поры, листовками и плакатами, свидетельствами участников боевых сражений и тружеников тыла, их личными документами, письмами и дневниками; также в коллекцию включены аудиовизуальные материалы – кадры кинохроники, фильмы, интервью, лекции, рассказывающие об одном из самых тяжёлых периодов в истории России.

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