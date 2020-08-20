0
19:59
Памятную доску Льву Малякову открыли в Гдовской районной библиотеке
18:55
Видео: В Пскове открылась отреставрированная музыкальная школа № 1
18:52
В школу дистанционно или очно: интервью Александра Седунова
18:11
«Как в раю побывала»: В Пскове состоялась приёмка отремонтированной Детской музыкальной школы № 1 — репортаж ПАИ
16:29
Фрагмент благотворительного концерта коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
15:45
О пожарной опасности предупреждает МЧС жителей Псковской области
15:16
Три концертные площадки будут работать в отремонтированной псковской музыкальной школе
Еще новости
Общество

В «Экопроме» рассказали, как псковичам заплатить за вывоз ТКО через коммерческие банки

Как оплатить за вывоз ТКО через коммерческие банки рассказала в «Экопроме». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

При оплате квитанций за услугу по обращению с ТКО через коммерческие банки необходимо указывать номер лицевого счета и адрес, по которому производится оплата. В противном случае данные платежи не поступают на лицевой счет и переходят в раздел «невыясненные платежи».

Тем, кто столкнулся с данной проблемой, следует обратиться на электронную почту регионального оператора: ro_pskov@mehuborka.ru, либо в один из центров обслуживания клиентов, с заявлением на розыск платежа и чеком об оплате.

Центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове находится на ул. Льва Толстого, д. 3; в Великих Луках — на пр-те Ленина, д. 29.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
В «Экопроме» рассказали, как псковичам заплатить за вывоз ТКО через коммерческие банки В Пскове налажена регулярная замена 8-кубовых контейнеров с КГО Контейнерные площадки для крупногабаритного мусора появятся на Завеличье 317 школ и детских садов Псковской области имеют договоры на вывоз ТКО Жители Псковской области продолжают складировать ветки в контейнеры для ТКО Подростки из трудового лагеря псковской вечерней школы убрали мусор в Корытовском лесопарке Количество сдаваемого в переработку мусора в Псковской области увеличилось Дачники из Санкт-Петербурга и Москвы не платят за мусор в Псковской области Шесть тысяч договоров с юрлицами заключил в Псковской области регоператор по обращению с отходами В 9 раз выросла зона охвата услугой по вывозу мусора в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Памятную доску Льву Малякову открыли в Гдовской районной библиотеке
20 августа 2020
Памятную доску Льву Малякову открыли в Гдовской районной библиотеке
Видео: В Пскове открылась отреставрированная музыкальная школа № 1
20 августа 2020
Видео: В Пскове открылась отреставрированная музыкальная школа № 1
В школу дистанционно или очно: интервью Александра Седунова
20 августа 2020
В школу дистанционно или очно: интервью Александра Седунова
«Как в раю побывала»: В Пскове состоялась приёмка отремонтированной Детской музыкальной школы № 1 — репортаж ПАИ
20 августа 2020
«Как в раю побывала»: В Пскове состоялась приёмка отремонтированной Детской музыкальной школы № 1 — репортаж ПАИ
Фрагмент благотворительного концерта коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
20 августа 2020
Фрагмент благотворительного концерта коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
О пожарной опасности предупреждает МЧС жителей Псковской области
20 августа 2020
О пожарной опасности предупреждает МЧС жителей Псковской области
Три концертные площадки будут работать в отремонтированной псковской музыкальной школе
20 августа 2020
Три концертные площадки будут работать в отремонтированной псковской музыкальной школе
Как выглядит Детская музыкальная школа №1 им. Римского-Корсакова после реставрации (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20 августа 2020
Как выглядит Детская музыкальная школа №1 им. Римского-Корсакова после реставрации (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...