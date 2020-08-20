В «Экопроме» рассказали, как псковичам заплатить за вывоз ТКО через коммерческие банки

17:50, 20 августа 2020, ПАИ

Как оплатить за вывоз ТКО через коммерческие банки рассказала в «Экопроме». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

При оплате квитанций за услугу по обращению с ТКО через коммерческие банки необходимо указывать номер лицевого счета и адрес, по которому производится оплата. В противном случае данные платежи не поступают на лицевой счет и переходят в раздел «невыясненные платежи».

Тем, кто столкнулся с данной проблемой, следует обратиться на электронную почту регионального оператора: ro_pskov@mehuborka.ru, либо в один из центров обслуживания клиентов, с заявлением на розыск платежа и чеком об оплате.

Центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове находится на ул. Льва Толстого, д. 3; в Великих Луках — на пр-те Ленина, д. 29.