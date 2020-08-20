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Общество

Памятную доску Льву Малякову открыли в Гдовской районной библиотеке

20 августа на здании Гдовской районной библиотеки установили и открыли памятную доску писателю Льву Малякову. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

В издании отметили, что ещё в 2018 году Гдовской районной библиотеке было присвоено имя Льва Малякова.

«Сегодня произошло значимое событие для учреждения и для каждого гдовича, интересующегося историей и литературой, – была открыта памятная доска, посвящённая настоящему патриоту родного края», – написали в газете.

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