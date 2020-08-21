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Общество

Названо количество безработных в России

Общая численность безработных в России в июле 2020 года, по предварительным данным, составила 4 млн 731 тыс. человек, или 6,3 % экономически активного населения, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с июнем количество безработных увеличилось на 125 тысяч человек, За год, относительно июля 2019 года, численность безработных в России выросла на 40,6 %.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрировано около 3,3 млн человек, в том числе 3 млн человек получали пособие по безработице.

По данным Росстата, численность экономически активного населения в июле 2020 года составила 75 млн человек, или 51 % от общей численности населения России.

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