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Общество

Псковское предприятие задолжало сотрудникам более 300 тысяч рублей

Более 300 тысяч рублей задолжало псковское предприятие своим сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратурой города Пскова проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ООО ЧОО «Крион». Установлено, что в названной организации имеется задолженность по оплате труда перед 33 работниками общей суммой свыше 300 тысяч рублей.

В адрес руководителя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона и назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность была погашена.

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