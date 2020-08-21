Псковское предприятие задолжало сотрудникам более 300 тысяч рублей

09:17, 21 августа 2020, ПАИ

Более 300 тысяч рублей задолжало псковское предприятие своим сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратурой города Пскова проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ООО ЧОО «Крион». Установлено, что в названной организации имеется задолженность по оплате труда перед 33 работниками общей суммой свыше 300 тысяч рублей.

В адрес руководителя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона и назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность была погашена.