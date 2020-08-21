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Общество

Трактор подожгли в Куньинском районе

Трактор горел в деревне Шалонино Куньинского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 20 августа в 21:35. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Предположительная причина пожара – поджог.

В тот же день в 22:36 сгорело неэксплуатируемое строение размером 6 на 20 метров в деревне Кострецы Пыталовского района. Для ликвидации пожара привлекались одна единица техники и четыре человека. Предположительная причина пожара – занесение постороннего источника огня.

Ещё один пожар произошёл на улице Милицейской в Пскове. В неэксплуатируемом строении в помещении размером 3 на 3 метра горел мусор на площади один квадратный метр. Предположительная причина пожара  – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. 

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