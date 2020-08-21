Готовность псковских школ к новому учебному году проверяют сотрудники ГАИ

14:45, 21 августа 2020, ПАИ

В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции поверяют готовность школ к новому учебному году. В частности, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» организовали обследование Башовской средней общеобразовательной школы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, цель инспектирования – проверить готовность к работе и обучению детей основам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в новом учебном году.

По линии профилактики безопасности дорожного движения была проверена документация школы по работе с несовершеннолетними, наличие наглядных материалов по БДД в классах, уголков безопасности.

Также в преддверии нового учебного года Госавтоинспекция провела мониторинг состояния улично-дорожной сети вблизи школы. По результатам обследования составлены соответствующие акты.