2 133 кандидата зарегистрированы на выборы разных уровней в Псковской области

16:38, 21 августа 2020, ПАИ

В Псковской области на предстоящие выборы разных уровней были выдвинуты 2 178 кандидатов. Зарегистрированы из них 2 133, сообщает «Псковская правда», которая проанализировала информацию облизбиркома и составила рейтинг эффективности для политических сил региона.

Так, на выборы депутатов сельских и городских поселений были выдвинуты 1 937 кандидатов. Из них 206 – самовыдвиженцы и 1 731 – кандидаты от 8 партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», «Партии роста», «Родной партии» и «Партии социальной защиты». Из них зарегистрированы 1933 кандидата: 204 самовыдвиженца и 1729 партийцев.

На дополнительные выборы в Собрания депутатов Новоржевского и Новосокольнического районов выдвинуты 9 кандидатов от «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока». Все они зарегистрированы.

На выборы депутатов Себежского, Куньинского и Невельского районов — 227 кандидатов, в том числе 5 самовыдвиженцев и 222 партийца (от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», «Партии роста», «Партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Политической партии социальной защиты»). Из них зарегистрированы 195 человек: фильтр избиркомов не прошли 32 представителя партий.