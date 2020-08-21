Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района

16:57, 21 августа 2020, ПАИ

На выборы главы Себежского районы, которые состоятся в сентябре, зарегистрированы два кандидата: действующий глава муниципального образования Леонид Курсенков и выдвинутый «Партией Роста» Игорь Романов, пишет «Псковская правда», которая проанализировала информацию облизбиркома и составила рейтинг эффективности для политических сил региона.

Документы на участие в выборах главы Себежского района подали пять человек: самовыдвиженцы Андрей Иванов и Виктор Лапшин, выдвинутый «Партией Роста» Игорь Романов, кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин и Леонид Курсенков («Единая Россия»).

Андрей Иванов не был зарегистрирован. Отменены по суду регистрации Виктора Лапшина и Алексея Харлашина. У обоих нашли нарушения при заполнении декларации о недвижимом имуществе. Правда, они ещё могут обжаловать это решение в областном суде.

«Есть вероятность, что в итоге участвовать в выборах главы приграничного муниципалитета будут лишь два кандидата: действующий глава Леонид Курсенков и вездесущий лидер «Партии роста» Игорь Романов, с подачи которого и были сняты Харлашин и Лапшин», – отмечает главный редактор «Псковской правды» Максим Андреев.