0
19:26
Шумовые полосы появятся на пересечении улицы Ижорского Батальона с дорогой на Писковичи
17:08
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
17:02
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
16:57
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
16:41
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
16:03
Похитителей мороженого задержали в Пскове
15:17
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
Еще новости
Общество

Находки из некрополя X-XI веков показали псковские археологи

На фото: металлическая оковка небольшой кожаной поясной сумки, в которой находились несколько осколков полосатого кремния. Такие находки широко распространены на территории так называемого скандинавского влияния.

Археологический центр Псковской области опубликовал в своём Instagram-аккаунте фотографии некоторых находок из некрополя X-XI веков, расположенного на территории бывшей ТЭЦ в Пскове.

На фото: чашки весов, со сложенными внутрь коромыслами. Деревянный футляр от весов очень плохо сохранился и сейчас его спасают реставраторы.

«Сегодня мы решили порадовать всех любителей раннего Средневековья и показать некоторые находки из некрополя X-XI веков, расположенного на территории бывшей ТЭЦ», – отметили псковские археологи.

На фото: богато украшенный перстень, обнаружен в слое некрополя, вероятно южного происхождения.

В ходе раскопок в этом году там были обнаружены два погребения. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Шумовые полосы появятся на пересечении улицы Ижорского Батальона с дорогой на Писковичи
21 августа 2020
Шумовые полосы появятся на пересечении улицы Ижорского Батальона с дорогой на Писковичи
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
21 августа 2020
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
21 августа 2020
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
21 августа 2020
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
21 августа 2020
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
Похитителей мороженого задержали в Пскове
21 августа 2020
Похитителей мороженого задержали в Пскове
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
21 августа 2020
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
Первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту завершился в Псковской области
21 августа 2020
Первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту завершился в Псковской области

Идет загрузка...