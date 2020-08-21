Находки из некрополя X-XI веков показали псковские археологи
Археологический центр Псковской области опубликовал в своём Instagram-аккаунте фотографии некоторых находок из некрополя X-XI веков, расположенного на территории бывшей ТЭЦ в Пскове.
«Сегодня мы решили порадовать всех любителей раннего Средневековья и показать некоторые находки из некрополя X-XI веков, расположенного на территории бывшей ТЭЦ», – отметили псковские археологи.
В ходе раскопок в этом году там были обнаружены два погребения.