198 нарушений выявлено на водных объектах Псковской области

18:45, 21 августа 2020, ПАИ

На водных объектах Псковской области выявлено 198 нарушений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В рамках месячника безопасности на водных объектах инспекторы центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области совместно с сотрудниками УВД Пскова, Псковским ЛОВД, ВОСВОД, АСС Псковской области, представителями СМИ с начала июня провели 244 профилактических рейда и патрулирования, в ходе которых было выявлено 198 административных правонарушений.

Сотрудники ГИМС в ходе проведения месячника безопасности ежедневно проводят профилактические патрулирования и рейды на водных объектах Псковской области. Цель мероприятий – обеспечение безопасности людей на водных объектах, недопущение гибели и травм населения во время отдыха и купания на воде.