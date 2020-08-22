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Общество

Александр Козловский поздравил великолучан с Днём города

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Великих Лук с Днём города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Козловский отметил, что Великие Луки – древний и красивый город, который по праву гордится своей многовековой и насыщенной яркими событиями историей.

«Особое место в летописи города занимают годы Великой Отечественной войны. Здесь велись тяжёлые кровопролитные бои, город был стёрт с лица земли, но благодаря самоотверженному труду великолучан был восстановлен», – подчеркнул он.

Депутат отметил, что сегодня Великие Луки являются промышленным, образовательным, культурным и спортивным центром Псковской области, признанной столицей российского воздухоплавания.

«В городе реализовываются масштабные инфраструктурные проекты, строятся спортивные объекты, школы и детские сады. Всё это делает жизнь в южной столице региона более привлекательной и комфортной», – подчеркнул он.

В этот праздничный день Александр Козловский пожелал жителям Великих Лук крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, а Великим Лукам – дальнейшего развития и процветания.

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