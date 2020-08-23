Как наловить окуня-горбача в Чудо-озере

14:40, 23 августа 2020, ПАИ

Несколько лет подряд псковские рыболовы-любители в своих уловах на Чудском озере не видели крупного окуня-горбача. Исчез? Всего выловили сетями? Но последняя августовская рыбалка наполнила рыбацкие души оптимизмом.

Год на год не приходится

В отпуск приехал мой бывший сослуживец и старый добрый товарищ Александр. Живёт и работает он сейчас в Москве, а к Пскову его душа так прикипела, что он ежегодно и с огромным удовольствием возвращается сюда снова и снова. Попросил он меня вывезти его на берег красивого озерка, порыбачить, а если ещё и клевать будет, то и с ушицей посидеть у ночного костерка, вспомнить былое, поговорить о настоящем, помечтать о будущем. Собрались мы и быстро, и на рыбалку серьёзную – отправились на Чудское озеро с ночёвкой с прицелом на крупного окуня.

Про крупного полосатика я ему предложил сразу забыть, так как вот уже три года мы его и сами не видели. Мелкого окушка в нашем огромном озере пруд пруди, и без ухи, заверил я товарища, мы не останемся. А толстый горбатый окунь от полукилограмма и больше в южной части Чудо-озера на наши спиннинги стал попадаться очень редко: если и улыбалось кому полосатое счастье, то в единичных экземплярах и далеко не на каждой рыбалке. Местные рыболовы утверждают, что год на год не приходится и крупный окунь вновь появляется у Раскопеля, Островцов и Подборовья (рыбацкие деревни на южном берегу Чудского озера. – Прим. авт.). В этом сезоне мы уже дважды выходили в озеро с надеждой на встречу с настоящим чудским окунем, но, кроме «матросиков» (так рыболовы с любовью называют окуньков весом до 100 граммов. – Прим. авт.), так никто и не поймался.

«Вентилятор»

На берег Раскопельского залива мы приехали к пяти часам вечера втроем: к нам присоединился ещё один боевой товарищ и отличный рыболов Дмитрий.

На двух моторных лодках отправились в озеро. Цель – уха, а потому никаких остановок в заливе даже не планировали, чтобы не потерять время: в озере шансов на улов намного больше. Погода как нельзя лучше благоприятствовала нашим планам: дул небольшой северо-западный ветерок, было пасмурно и в то же время тепло. Через 20 минут мы были на точке, примерно в полутора километрах от берега напротив раскопельского «вентилятора» – так здесь называют местный ветрогенератор. Крылатый исполин уже более 10 лет стоит без движения и служит рыбакам надёжным ориентиром, хорошо видным с воды даже за несколько десятков километров.

Как из пулемёта

Эта точка – каменная гряда на глубине 4,5-5 метров – некогда была отличным окуневым местом, но «молчит» вот уже третий год. Распустив свои спиннинги, мы приступили к троллингу. Не пройдя и пятидесяти метров, первым отличился московский гость – его спиннинг слегка согнулся, кончик удилища ритмично и характерно задрожал, и секунд через тридцать Александр с неописуемым восторгом выудил 150-граммового окушка. Через пару минут у него снова поклёвка – и уже более увесистого, не менее чем 300 граммов, окуня он затащил в лодку. И ещё две поклёвки последовали одна за другой на спиннинг моего напарника, но обе закончились досадными сходами. А дальше стали происходить чудеса чудные – клевать стало «как из пулёмета»… Но только у Дмитрия. И он не просто ловил, а удивлял и раз за разом, выуживая настоящих чудских горбачей, валил нас наповал. И на один, и на другой его спиннинг, а один раз сразу на оба поклёвки следовали одна за другой. Окунь попадался мерный, крупный, от 500 до 800 граммов весом. Мы видели, как наш товарищ то и дело глушит мотор, останавливает лодку и после серьёзного сопротивления рыбины принимает её в подсак. А у нас не клюет, хоть плач. И по тем же глубинам ходили, и параллельными курсами, и в кильватер пристраивались – у Дмитрия клюет, да так, что лодку заворачивает, а у нас тишина. Стало ясно, что уха уже обеспечена, но хочется ведь и самому в этом поучаствовать, поймать хоть одного окунька. Минут двадцать продолжалась «раздача» на соседней лодке и полное безмолвие – на нашей. Покой на моем «корабле» нарушил Александр – на этот раз его спиннинг загнулся не на шутку, и мой товарищ с трудом крутил катушку. Медленно и тяжело серьёзная рыбина приближалась к лодке, лишь через пару минут я её подхватил рукой у борта и затащил в лодку. Ура! Настоящий, как мы в шутку называем, «полосатый кабанчик»! «А я, а у меня, а почему…» – не успел я закончить свои горестные причитания (шуточные, конечно), как наконец-то клюнуло и у меня. Двухсотграммовый окушок спас меня от вселенского позора.

Уха удалась на славу! По такой вкусной, наваристой, слегка сладковатой (непревзойдённый окуневый вкус!) ухе мы соскучились, давно такой не ели. В нашей компании давно выработалась методика оценки вкуса рыбацкой ухи: съели по одной тарелке – оценка «хорошо», если попросили добавки и съели по две тарелки – отлично, если добавки испрошено дважды – оценка «великолепно». Надо ли говорить, что именно по три тарелки мы и съели в этот вечер. За ухой, за разговорами у костра засиделись до полуночи.

Когда копия лучше оригинала

Подъём в 4:30, умывание, короткое чаепитие – и вперёд, за окунем. Пока шли к месту лова, в моей голове был только один вопрос: «Почему вчера вечером у меня клевало хуже всех?» У нас с Юрьевичем и спиннинги, и воблеры были одинаковые – японские серебристые «хард коры», и результаты оказался недалеки друг от друга. А вот улов Дмитрия – это космос! На что он ловил? Оказалось, что на воблеры «Страйк Про», являющиеся точными копиями наших «японцев». Точными, да не очень, раз такая разница оказалась в соблазнении окуня, что-то в них есть особенное, хотя и размер, и цвет, и заглубление – одинаковые. В моей коллекции приманок где-то был именно такой же. Я открыл свою коробку с «погремушками», всё перерыл, но заветного воблера не обнаружил. А ведь точно помню, что он у меня есть.

Но делать нечего, будем ловить на то, что имеем. Пришли на вчерашнюю точку, забросили спиннинги. У Дмитрия сразу пошли поклёвки, цеплялся вчерашний толстый окунь. Мы же и раз, и два прошли над каменным гребнем, но услышали лишь касания дна нашими воблерами. Меня же не оставляла мысль, что правильный воблер у меня с собой. Я ещё раз открыл свою коробочку и… Куда мои глаза смотрели? Вот же он, лежит в своей ячейке! Правда, цвет его совсем не серебристый, а светло-жёлто-зелёный. Так это, может быть, ещё и лучше. Очень воблер на ерша похож, а во вчерашних окуневых желудках ничего, кроме ершей, я и не видел. Поменял я приманку на новоявленного «ёршика», забросил спиннинг. Не прошло и 30 секунд, как последовала поклёвка и я выудил хорошего трёхсотграммового окуня. Опять заброс – и вновь спиннинг задрожал у меня в руке. На этот раз окунь попался ещё крупнее. А ещё через пару минут клюнуло так, что я еле удержал в руке спиннинг. Удар был такой резкий и сильный, что вывернуло кисть правой руки, левой рукой я заглушил мотор, и лодку тут же развернуло. Сразу стало понятно, что на этот раз кто-то очень серьёзный ухватился за мой воблер. Я крутил катушку спиннинга, медленно подтягивал рыбину и всё это время ощущал крепкие рывки и постоянное давление вниз. При ловле окуня ни в коем случае нельзя форсировать выуживание: у него нежные губы, и порвать их очень легко. Полторы-две минуты я подтягивал к лодке своего первого чудского горбача 2020 года, три-четыре раза полосатый хищник так загибал спиннинг, что приходилось опускать его в воду. Вода была довольно прозрачной, и своего полосатика я увидел метра за три до лодки – он совершал широкие полукруги вдоль борта, уходил под лодку и никак не хотел всплывать. Но силы были слишком неравны, и вскоре я с трудом обхватил левой рукой толстенного мордатого горбача и затащил его в лодку. Наконец-то! Вот оно, рыбацкое счастье!

Горбач вернулся?

Между тем счастье как неожиданно началось, так же быстро и закончилось – клёв сошел на нет. К этому времени у меня в садке было пять полосатых разбойников, два из них весом больше чем по полкилограмма. У Дмитрия был примерно такой же результат, а у Александра Юрьевича дела совсем не ладились. Мы решили сменить место и поднялись в озеро выше на пару километров. И когда мы весь клёвый пятак прошли насквозь, казалось, что там рыбы нет вовсе, клюнуло сразу на три спиннинга – и у меня, и у Александра, и у Дмитрия. И ещё около часа неплохо клевало. И самого крупного окуня я поймал именно там. Попался он при интересных обстоятельствах. Клюнуло у моего напарника. Я заглушил мотор и, чтобы не мешать товарищу, начал выматывать шнур своего спиннинга, как тут же поимел сильнейший удар. Юрьевич уже выудил своего четырёхсотграммового толстячка, а я всё ещё возился со своим трофеем. Ох и хороший экземпляр попался! Ровно вдвое крупнее, чем окунь моего товарища. Позже, на берегу, его взвесили – потянул на 870 грамм и оказался самым крупным окунем в нашей компании в этот день.

Отличная выдалась рыбалка! Поймали килограммов по 7-10 прекрасного толстого чудского окуня. Всем и пожарить, и на уху хватило. А самые крупные экземпляры пошли на копчение. Три года не было такого окуня в наших уловах. Полосатый горбач вернулся?