0
18:53
Средневековый жальник исследуют археологи в Усвятах
18:00
Российские десантники выйдут четвёртыми на старт «Десантного взвода»
17:04
#Опросник ПАИ-live: Соблюдают ли велосипедисты ПДД
16:30
Более 200 военнослужащих из 10 стран мира прибыли на «Десантный взвод» в Псковскую область
15:04
Странная женщина с куклой разгуливает по детским площадкам в Пскове
14:40
Как наловить окуня-горбача в Чудо-озере
14:27
Тёплая и сырая погода ожидается в Псковской области 24 августа
Еще новости
Общество

Средневековый жальник исследуют археологи в Усвятах

Фото газеты "Новая жизнь".

Средневековый жальник  - могильник исследуют археологи в Усвятах. Об этом сообщила газета Увсятского района «Новая жизнь» .

На раскопках  на Юрьевых горах в Усвятах  археологи работают  меньше месяца, жальник стал одной из первых находок.  

Научную экспедицию в районе возглавляет  старший научный сотрудник Отдела славяно-финской археологии института Истории материальной культуры, кандидат исторических наук  Иван Еремеев.

«В прошлом году копали в детинце среднерусского города. Там были найдены укрепления, постройки. А под ними курганы более раннего времени, IX и X века. Главный итог работы - исследован не только культурный слой, не только поселение, но и дохристианский некрополь.
Сейчас на горах ведется два раскопа. Один на месте прошлого года, второй - на западном мысу.

Фото газеты "Новая жизнь".


Как объяснил Иван Игоревич, жальник, который они сейчас исследуют, построен на культурном слое более раннего поселения. Он представляет собой обложенные камнями могилы. На протяжении многих лет здесь искали клады, поэтому камни все переворочены. Но если хорошо присмотреться, то могилы видны, они идут рядами. Это христианское захоронение. По словам специалиста, самое древнее, что здесь можно найти будет датироваться 13 веком.
«Мы пока находимся на самом верхнем уровне. Вниз еще минимум метр культурного слоя. А пока смотрите из того, что видно сейчас», - указал он на камни, -вот достаточно сложный крест. Вершина его сбита и лежит рядом. Основание вытесано, видимо, для того, чтобы вставлять его во что-то. А вот рядом с ним - камень с высеченным на нем крестом».

Фото газеты "Новая жизнь".

Живут участники раскопок на Замковой горе, в Белом доме. По вечерам сидят у костра, поют песни под гитару, развлекаются интеллектуальными играми. Иван Еремеев провел для них экскурсию, на которой рассказал об истории того места, где проводят раскопки.
Здесь же, на Замковой горе, проживает и самый младший член экспедиции – рыжий кот Ивана Еремеева, который приезжает в Усвяты уже во второй раз и чувствует себя в старинной усадьбе полноправным хозяином.
В следующем году работы планируются также на Юрьевых горах. Проект пока рассчитан на три года, а дальше все будет зависеть от результата.
Кропотливая работа будет идти около полутора месяцев. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Средневековый жальник исследуют археологи в Усвятах
23 августа 2020
Средневековый жальник исследуют археологи в Усвятах
Российские десантники выйдут четвёртыми на старт «Десантного взвода»
23 августа 2020
Российские десантники выйдут четвёртыми на старт «Десантного взвода»
#Опросник ПАИ-live: Соблюдают ли велосипедисты ПДД
23 августа 2020
#Опросник ПАИ-live: Соблюдают ли велосипедисты ПДД
Более 200 военнослужащих из 10 стран мира прибыли на «Десантный взвод» в Псковскую область
23 августа 2020
Более 200 военнослужащих из 10 стран мира прибыли на «Десантный взвод» в Псковскую область
Странная женщина с куклой разгуливает по детским площадкам в Пскове
23 августа 2020
Странная женщина с куклой разгуливает по детским площадкам в Пскове
Тёплая и сырая погода ожидается в Псковской области 24 августа
23 августа 2020
Тёплая и сырая погода ожидается в Псковской области 24 августа
Достижения Псковской области перечислил Михаил Ведерников
23 августа 2020
Достижения Псковской области перечислил Михаил Ведерников
Новый мост через реку Кебь в Псковском районе введён в эксплуатацию
23 августа 2020
Новый мост через реку Кебь в Псковском районе введён в эксплуатацию

Идет загрузка...