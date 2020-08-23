Средневековый жальник исследуют археологи в Усвятах

18:53, 23 августа 2020, ПАИ

Средневековый жальник - могильник исследуют археологи в Усвятах. Об этом сообщила газета Увсятского района «Новая жизнь» .

На раскопках на Юрьевых горах в Усвятах археологи работают меньше месяца, жальник стал одной из первых находок.

Научную экспедицию в районе возглавляет старший научный сотрудник Отдела славяно-финской археологии института Истории материальной культуры, кандидат исторических наук Иван Еремеев.

«В прошлом году копали в детинце среднерусского города. Там были найдены укрепления, постройки. А под ними курганы более раннего времени, IX и X века. Главный итог работы - исследован не только культурный слой, не только поселение, но и дохристианский некрополь.

Сейчас на горах ведется два раскопа. Один на месте прошлого года, второй - на западном мысу.



Как объяснил Иван Игоревич, жальник, который они сейчас исследуют, построен на культурном слое более раннего поселения. Он представляет собой обложенные камнями могилы. На протяжении многих лет здесь искали клады, поэтому камни все переворочены. Но если хорошо присмотреться, то могилы видны, они идут рядами. Это христианское захоронение. По словам специалиста, самое древнее, что здесь можно найти будет датироваться 13 веком.

«Мы пока находимся на самом верхнем уровне. Вниз еще минимум метр культурного слоя. А пока смотрите из того, что видно сейчас», - указал он на камни, -вот достаточно сложный крест. Вершина его сбита и лежит рядом. Основание вытесано, видимо, для того, чтобы вставлять его во что-то. А вот рядом с ним - камень с высеченным на нем крестом».

Живут участники раскопок на Замковой горе, в Белом доме. По вечерам сидят у костра, поют песни под гитару, развлекаются интеллектуальными играми. Иван Еремеев провел для них экскурсию, на которой рассказал об истории того места, где проводят раскопки.

Здесь же, на Замковой горе, проживает и самый младший член экспедиции – рыжий кот Ивана Еремеева, который приезжает в Усвяты уже во второй раз и чувствует себя в старинной усадьбе полноправным хозяином.

В следующем году работы планируются также на Юрьевых горах. Проект пока рассчитан на три года, а дальше все будет зависеть от результата.

Кропотливая работа будет идти около полутора месяцев.