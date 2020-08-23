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Общество

Дорогостоящее оборудование для виртуального концертного зала получит учреждение культуры Великих Лук

Оборудование для виртуального концертного зала получил городской Центр эстетического воспитания Великих Лук. Об этом сообщила газета «Великолукская правда. Новости» 

Центр стал победителем в конкурсе по национальному проекту «Культура». Целью проекта является оснащение учреждений культуры России специальной аппаратурой, которая через создание виртуальных концертных залов расширит возможности публики в её знакомстве с классической музыкой, исполняемой звёздами первой величины и оркестрами мирового уровня.

Как рассказала директор Центра эстетического воспитания Наталья Плеханова, этим проектом сотрудники центра занимались достаточно серьёзно, побывали в Псковском областном колледже искусств имени Николая Римского-Корсакова, где подобный виртуальный концертный зал уже функционирует.

«Этот зал, – цитирует Наталью Плеханову газета, – хорош тем, что при помощи видеопроектора высокого качества, экрана, звуковой и другой аппаратуры, приобретённой на выигранные средства (а это один миллион рублей), мы сможем в режиме онлайн транслировать любой концерт, любое сольное или хоровое выступление».

На дорогостоящее оборудование для виртуального зала претендовали пять учреждений, включая Центр эстетического воспитания. 

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