Дорогостоящее оборудование для виртуального концертного зала получит учреждение культуры Великих Лук

19:45, 23 августа 2020, ПАИ

Оборудование для виртуального концертного зала получил городской Центр эстетического воспитания Великих Лук. Об этом сообщила газета «Великолукская правда. Новости»

Центр стал победителем в конкурсе по национальному проекту «Культура». Целью проекта является оснащение учреждений культуры России специальной аппаратурой, которая через создание виртуальных концертных залов расширит возможности публики в её знакомстве с классической музыкой, исполняемой звёздами первой величины и оркестрами мирового уровня.



Как рассказала директор Центра эстетического воспитания Наталья Плеханова, этим проектом сотрудники центра занимались достаточно серьёзно, побывали в Псковском областном колледже искусств имени Николая Римского-Корсакова, где подобный виртуальный концертный зал уже функционирует.



«Этот зал, – цитирует Наталью Плеханову газета, – хорош тем, что при помощи видеопроектора высокого качества, экрана, звуковой и другой аппаратуры, приобретённой на выигранные средства (а это один миллион рублей), мы сможем в режиме онлайн транслировать любой концерт, любое сольное или хоровое выступление».

На дорогостоящее оборудование для виртуального зала претендовали пять учреждений, включая Центр эстетического воспитания.