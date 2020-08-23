Псковская область оказалась на 58-м месте по числу ипотечных кредитов

07:24, 24 августа 2020, ПАИ

Псковская область оказалась на 58-м месте (из 85 возможных) по числу ипотечных кредитов у населения, сообщается в исследовании РИА Новости.

Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в регионе составляет 15,6, средний размер кредита - 1,85 млн рублей.

Наиболее востребована в России ипотека у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области; реже остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население большинства северокавказских регионов, Крыма, Севастополя, Республики Алтай и Москвы.

Эксперты отметили, что в сфере ипотечного кредитования наблюдается рост - объем выдачи ипотеки в первом полугодии 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, составил более 600 тысяч выданных ипотечных кредитов и превысил на 3,8% результат аналогичного периода в 2019 года. В денежном выражении объем рынка ипотеки за полугодие составил 1,44 триллиона рублей, против 1,27 триллиона рублей в начале 2019 года.

