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Общество

Россия собирается строить военные аэродромы изо льда в Арктике

Российские учёные разработали технологию изменения структуры льда для использования его при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике, сообщает ТАСС со ссылкой на проректора по экономике и инновациям МГТУ имени Баумана Евгения Сторожука.

По его словам, проект подразумевает создание быстровозводимых ледовых аэродромов. Это достигается за счёт модифицирования ледового покрытия с помощью специальных химических реагентов, позволяющих осуществлять посадку самолётов на подготовленную ледовую полосу, уточнил учёный.

В настоящий момент Минобороны России рассматривает возможность применения этой технологии для того, чтобы сажать на таких аэродромах тяжёлые военно-транспортные самолеты Ил-76.

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