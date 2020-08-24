Россия собирается строить военные аэродромы изо льда в Арктике

10:01, 24 августа 2020, ПАИ

Российские учёные разработали технологию изменения структуры льда для использования его при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике, сообщает ТАСС со ссылкой на проректора по экономике и инновациям МГТУ имени Баумана Евгения Сторожука.

По его словам, проект подразумевает создание быстровозводимых ледовых аэродромов. Это достигается за счёт модифицирования ледового покрытия с помощью специальных химических реагентов, позволяющих осуществлять посадку самолётов на подготовленную ледовую полосу, уточнил учёный.

В настоящий момент Минобороны России рассматривает возможность применения этой технологии для того, чтобы сажать на таких аэродромах тяжёлые военно-транспортные самолеты Ил-76.