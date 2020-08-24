Опубликовано обновлённое расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта

11:40, 24 августа 2020, ПАИ

Читатель Псковского агентства информации Сергей Якубов представил обновлённое расписание рейсов самолётов из аэропорта Пскова.

Новость об открытии нового рейса резидента Калининградской особой экономической зоны Авиакомпании «СКОЛ» о том, что 26 августа состоится первый полет этой компании по маршруту Псков – Калининград, заставила читателя Псковского агентства информации Сергея Якубова обновить расписание движения самолетов по аэропорту Псков.

Читатель обращает внимание псковичей, что расписание авиакомпании «Руслайн» по маршруту Псков – Калининград также изменилось. Сергей отмечает, что «готов хоть каждый день обновлять расписание по таким замечательным поводам, как открытие новых рейсов».

Авиарейсы компании «СКОЛ» по маршруту Калининград – Псков – Калининград будут выполняться на многоцелевом двухмоторном самолете L-410. Воздушное судно новое, произведено в России в 2019 году. Вместимость - 15 пассажирских кресел. Частота полётов - три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути по маршруту Калининград – Псков – Калининград составит порядка двух часов в одну сторону.

Рейс Время Длительность Авиакомпания, Самолет Периодичность Псков – Москва A4 438 07:00 – 08:20 1 ч 20 мин АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100 22.08.2020 – 24.10.2020 по ПН, СР, ЧТ, СБ A4 438 07:00 – 08:25 1 ч 25 мин АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100 26.10.2020 – 25.03.2021 по ПН, СР, ЧТ, СБ Москва – Псков A4 437 22:50 – 00:10 1 ч 20 мин АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100 23.08.2020 – 26.03.2021 по ВТ, СР, ПТ, ВС Псков – Сочи A4 537 18:10 – 21:00 2 ч 50 мин АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100 22.08.2020 – 24.10.2020 по ВТ, СБ Сочи – Псков A4 538 14:30 – 17:25 2 ч 55 мин АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100 22.08.2020 – 24.10.2020 по ВТ, СБ Псков – Калининград 7R 960 00:50 – 01:05 1 ч 15 мин РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ 23.08.2020 – 20.09.2020 по СР, ВС 7R 960 21:45 – 22:00 1 ч 15 мин РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ 22.09.2020 – 29.09.2020 по ВТ, СБ 7R 960 17:10 – 17:25 1 ч 15 мин РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ 03.10.2020 – 24.10.2020 по ВТ, СБ 7R 960 17:10 – 17:30 1 ч 20 мин РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ 27.10.2020 – 27.03.2021 по ВТ, СБ СД-9367 18:00 – 19:20 2 ч 20 мин СКОЛ, Л410 26.08.2020 – 30.12.2020 по СР, ПТ, ВС Калининград – Псков 7R 959 11:00 – 13:10 1 ч 10 мин РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ 22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ 7R 959 11:00 – 13:10 1 ч 10 мин РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ 22.09.2020 – 27.03.2021 по ВТ, СБ СД-9366 13:00 – 16:20 2 ч 20 мин СКОЛ, Л410 26.08.2020 – 30.12.2020 по СР, ПТ, ВС Псков – Анапа 7R 959 13:50 – 16:40 2 ч 50 мин РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ 22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ Анапа – Псков 7R 962 13:40 – 16:25 2 ч 45 мин РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ 22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ Псков – Симферополь 7R 967 17:10 – 20:25 3 ч 15 мин РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ 22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ 7R 967 13:55 – 17:10 3 ч 15 мин РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ 22.09.2020 – 29.09.2020 по ВТ, СБ Симферополь – Псков 7R 968 21:10 – 00:05 2 ч 55 мин РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ 22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ 7R 968 17:55 – 21:00 3 ч 5 мин РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ 22.09.2020 – 29.09.2020 по ВТ, СБ

Как отметил Сергей Якубов, на официальном сайте компании «СКОЛ» продажи билетов нет, их можно приобрести только у агрегаторов. Ранее читатель уже составлял раписание рейсов.