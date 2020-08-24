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Опубликовано обновлённое расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта

Фото Дарьи Хватковой.

Читатель Псковского агентства информации Сергей Якубов представил обновлённое расписание рейсов самолётов из аэропорта Пскова.

Новость об открытии нового рейса резидента Калининградской особой экономической зоны Авиакомпании «СКОЛ» о том, что 26 августа состоится первый полет этой компании по маршруту Псков – Калининград, заставила читателя Псковского агентства информации Сергея Якубова обновить расписание движения самолетов по аэропорту Псков.

Читатель обращает внимание псковичей, что расписание авиакомпании «Руслайн» по маршруту Псков – Калининград также изменилось. Сергей отмечает, что «готов хоть каждый день обновлять расписание по таким замечательным поводам, как открытие новых рейсов».

Авиарейсы компании «СКОЛ» по маршруту Калининград – Псков – Калининград будут выполняться на многоцелевом двухмоторном самолете L-410. Воздушное судно новое, произведено в России в 2019 году. Вместимость - 15 пассажирских кресел. Частота полётов - три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути по маршруту Калининград – Псков – Калининград составит порядка двух часов в одну сторону.

Рейс

Время

Длительность

Авиакомпания, Самолет

Периодичность

Псков – Москва

A4 438

07:00 – 08:20

1 ч 20 мин

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

22.08.2020 – 24.10.2020 по ПН, СР, ЧТ, СБ

A4 438

07:00 – 08:25

1 ч 25 мин

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

26.10.2020 – 25.03.2021 по ПН, СР, ЧТ, СБ

Москва – Псков

A4 437

22:50 – 00:10

1 ч 20 мин

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

23.08.2020 – 26.03.2021 по ВТ, СР, ПТ, ВС

Псков – Сочи

A4 537

18:10 – 21:00

2 ч 50 мин

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

22.08.2020 – 24.10.2020 по ВТ, СБ

Сочи – Псков

A4 538

14:30 – 17:25

2 ч 55 мин

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

22.08.2020 – 24.10.2020 по ВТ, СБ

Псков – Калининград

7R 960

00:50 – 01:05

1 ч 15 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

23.08.2020 – 20.09.2020 по СР, ВС

7R 960

21:45 – 22:00

1 ч 15 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

22.09.2020 – 29.09.2020 по ВТ, СБ

7R 960

17:10 – 17:25

1 ч 15 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

03.10.2020 – 24.10.2020 по ВТ, СБ

7R 960

17:10 – 17:30

1 ч 20 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

27.10.2020 – 27.03.2021 по ВТ, СБ

СД-9367

18:00 – 19:20

2 ч 20 мин

СКОЛ, Л410

26.08.2020 – 30.12.2020 по СР, ПТ, ВС

Калининград – Псков

7R 959

11:00 – 13:10

1 ч 10 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ

7R 959

11:00 – 13:10

1 ч 10 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

22.09.2020 – 27.03.2021 по ВТ, СБ

СД-9366

13:00 – 16:20

2 ч 20 мин

СКОЛ, Л410

26.08.2020 – 30.12.2020 по СР, ПТ, ВС

Псков – Анапа

7R 959

13:50 – 16:40

2 ч 50 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ

Анапа – Псков

7R 962

13:40 – 16:25

2 ч 45 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ

Псков – Симферополь

7R 967

17:10 – 20:25

3 ч 15 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ

7R 967

13:55 – 17:10

3 ч 15 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

22.09.2020 – 29.09.2020 по ВТ, СБ

Симферополь – Псков

7R 968

21:10 – 00:05

2 ч 55 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ

7R 968

17:55 – 21:00

3 ч 5 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

22.09.2020 – 29.09.2020 по ВТ, СБ

Как отметил Сергей Якубов, на официальном сайте компании «СКОЛ» продажи билетов нет, их можно приобрести только у агрегаторов. Ранее читатель уже составлял раписание рейсов.

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