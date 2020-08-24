Опубликовано обновлённое расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта
Читатель Псковского агентства информации Сергей Якубов представил обновлённое расписание рейсов самолётов из аэропорта Пскова.
Новость об открытии нового рейса резидента Калининградской особой экономической зоны Авиакомпании «СКОЛ» о том, что 26 августа состоится первый полет этой компании по маршруту Псков – Калининград, заставила читателя Псковского агентства информации Сергея Якубова обновить расписание движения самолетов по аэропорту Псков.
Читатель обращает внимание псковичей, что расписание авиакомпании «Руслайн» по маршруту Псков – Калининград также изменилось. Сергей отмечает, что «готов хоть каждый день обновлять расписание по таким замечательным поводам, как открытие новых рейсов».
Авиарейсы компании «СКОЛ» по маршруту Калининград – Псков – Калининград будут выполняться на многоцелевом двухмоторном самолете L-410. Воздушное судно новое, произведено в России в 2019 году. Вместимость - 15 пассажирских кресел. Частота полётов - три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути по маршруту Калининград – Псков – Калининград составит порядка двух часов в одну сторону.
|
Рейс
|
Время
|
Длительность
|
Авиакомпания, Самолет
|
Периодичность
|
Псков – Москва
|
A4 438
|
07:00 – 08:20
|
1 ч 20 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
22.08.2020 – 24.10.2020 по ПН, СР, ЧТ, СБ
|
A4 438
|
07:00 – 08:25
|
1 ч 25 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
26.10.2020 – 25.03.2021 по ПН, СР, ЧТ, СБ
|
Москва – Псков
|
A4 437
|
22:50 – 00:10
|
1 ч 20 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
23.08.2020 – 26.03.2021 по ВТ, СР, ПТ, ВС
|
Псков – Сочи
|
A4 537
|
18:10 – 21:00
|
2 ч 50 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
22.08.2020 – 24.10.2020 по ВТ, СБ
|
Сочи – Псков
|
A4 538
|
14:30 – 17:25
|
2 ч 55 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
22.08.2020 – 24.10.2020 по ВТ, СБ
|
Псков – Калининград
|
00:50 – 01:05
|
1 ч 15 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
23.08.2020 – 20.09.2020 по СР, ВС
|
21:45 – 22:00
|
1 ч 15 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
22.09.2020 – 29.09.2020 по ВТ, СБ
|
17:10 – 17:25
|
1 ч 15 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
03.10.2020 – 24.10.2020 по ВТ, СБ
|
17:10 – 17:30
|
1 ч 20 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
27.10.2020 – 27.03.2021 по ВТ, СБ
|
СД-9367
|
18:00 – 19:20
|
2 ч 20 мин
|
СКОЛ, Л410
|
26.08.2020 – 30.12.2020 по СР, ПТ, ВС
|
Калининград – Псков
|
11:00 – 13:10
|
1 ч 10 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ
|
11:00 – 13:10
|
1 ч 10 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
22.09.2020 – 27.03.2021 по ВТ, СБ
|
СД-9366
|
13:00 – 16:20
|
2 ч 20 мин
|
СКОЛ, Л410
|
26.08.2020 – 30.12.2020 по СР, ПТ, ВС
|
Псков – Анапа
|
13:50 – 16:40
|
2 ч 50 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ
|
Анапа – Псков
|
13:40 – 16:25
|
2 ч 45 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ
|
Псков – Симферополь
|
17:10 – 20:25
|
3 ч 15 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ
|
13:55 – 17:10
|
3 ч 15 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
22.09.2020 – 29.09.2020 по ВТ, СБ
|
Симферополь – Псков
|
21:10 – 00:05
|
2 ч 55 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
22.08.2020 – 19.09.2020 по ВТ, СБ
|
17:55 – 21:00
|
3 ч 5 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
22.09.2020 – 29.09.2020 по ВТ, СБ
Как отметил Сергей Якубов, на официальном сайте компании «СКОЛ» продажи билетов нет, их можно приобрести только у агрегаторов. Ранее читатель уже составлял раписание рейсов.