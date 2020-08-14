Опубликовано расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта

19:19, 14 августа 2020, ПАИ

Читатель Псковского агентства информации Сергей Якубов составил для псковичей полное расписание авиарейсов из аэропорта Пскова. Свою инициативу пскович объяснил тем, что работает в Москве и из-за этого летает в столицу каждую неделю, однако при планировании поездки не раз сталкивался с неточностями в расписании.

К примеру, Сергей не сразу смог найти актуальное расписание нового рейса Псков – Симферополь. «Обратите внимание, нигде пока никакого объявления не было, а в рекламных расписаниях вообще допущены ошибки. Актуальное расписание только на странице «Расписание рейсов» на сайте «РусЛайн», сильно запрятано. Так, например, в связи с открытием рейса на Симферополь изменяется расписание рейса Псков – Калининград. Надеюсь, пассажиров тех рейсов, которые купили билеты, оповестили об этом...» – написал молодой человек.

ПАИ публикует расписание рейсов самолётов Псков – Москва, Псков – Сочи, Псков – Калининград, Псков – Анапа, Псков – Симферополь.

Сводная таблица получена путём анализа разделов «Расписание рейсов» официальных сайтов авиакомпаний rusline.aero и azimuth.aero.