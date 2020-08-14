Опубликовано расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта
Читатель Псковского агентства информации Сергей Якубов составил для псковичей полное расписание авиарейсов из аэропорта Пскова. Свою инициативу пскович объяснил тем, что работает в Москве и из-за этого летает в столицу каждую неделю, однако при планировании поездки не раз сталкивался с неточностями в расписании.
К примеру, Сергей не сразу смог найти актуальное расписание нового рейса Псков – Симферополь. «Обратите внимание, нигде пока никакого объявления не было, а в рекламных расписаниях вообще допущены ошибки. Актуальное расписание только на странице «Расписание рейсов» на сайте «РусЛайн», сильно запрятано. Так, например, в связи с открытием рейса на Симферополь изменяется расписание рейса Псков – Калининград. Надеюсь, пассажиров тех рейсов, которые купили билеты, оповестили об этом...» – написал молодой человек.
ПАИ публикует расписание рейсов самолётов Псков – Москва, Псков – Сочи, Псков – Калининград, Псков – Анапа, Псков – Симферополь.
|
Рейс
|
Время
|
Длительность
|
Авиакомпания, самолёт
|
Периодичность
|
Псков – Москва
|
A4 438
|
07:00 – 08:20
|
1 ч 20 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
13.08.2020 – 24.10.2020 по пн., ср., чт., сб.
|
A4 438
|
07:00 – 08:25
|
1 ч 25 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
26.10.2020 – 25.03.2021 по пн., ср., чт., сб.
|
Москва – Псков
|
A4 437
|
22:50 – 00:10
|
1 ч 20 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
14.08.2020 – 26.03.2021 по вт., ср., пт., вс.
|
Псков – Сочи
|
A4 537
|
18:10 – 21:00
|
2 ч 50 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
15.08.2020 – 24.10.2020 по вт., сб.
|
Сочи – Псков
|
A4 538
|
14:30 – 17:25
|
2 ч 55 мин
|
АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
|
15.08.2020 – 24.10.2020 по вт., сб.
|
Псков – Калининград
|
17:10 – 17:15
|
1 ч 5 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
15.08.2020
|
00:50 – 01:05
|
1 ч 15 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
19.08.2020 – 20.09.2020 по ср., сб.
|
21:45 – 22:00
|
1 ч 15 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
22.09.2020 – 24.10.2020 по вт., сб.
|
17:10 – 17:30
|
1 ч 20 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
27.10.2020 – 27.03.2021 по вт., сб.
|
Калининград – Псков
|
11:00 – 13:10
|
1 ч 10 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
15.08.2020 – 19.09.2020 по вт., сб.
|
11:00 – 13:10
|
1 ч 10 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
22.09.2020 – 27.03.2021 по вт., сб.
|
Псков – Анапа
|
13:50 – 16:40
|
2 ч 50 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
15.08.2020 – 19.09.2020 по вт., сб.
|
Анапа – Псков
|
13:40 – 16:25
|
2 ч 45 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
15.08.2020
|
13:40 – 16:25
|
2 ч 45 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
18.08.2020 – 19.09.2020 по вт., сб.
|
Псков – Симферополь
|
17:10 – 20:25
|
3 ч 15 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
18.08.2020 – 19.09.2020 по вт., сб.
|
13:55 – 17:10
|
3 ч 15 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
22.09.2020 – 29.09.2020 по вт., сб.
|
Симферополь – Псков
|
21:10 – 00:05
|
2 ч 55 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
18.08.2020 – 19.09.2020 по вт., сб.
|
17:55 – 21:00
|
3 ч 5 мин
|
РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ
|
22.09.2020 – 29.09.2020 по вт., сб.
Сводная таблица получена путём анализа разделов «Расписание рейсов» официальных сайтов авиакомпаний rusline.aero и azimuth.aero.