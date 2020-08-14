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Общество

Опубликовано расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта

Фото: Дарья Хваткова.

Читатель Псковского агентства информации Сергей Якубов составил для псковичей полное расписание авиарейсов из аэропорта Пскова. Свою инициативу пскович объяснил тем, что работает в Москве и из-за этого летает в столицу каждую неделю, однако при планировании поездки не раз сталкивался с неточностями в расписании.

К примеру, Сергей не сразу смог найти актуальное расписание нового рейса Псков – Симферополь. «Обратите внимание, нигде пока никакого объявления не было, а в рекламных расписаниях вообще допущены ошибки. Актуальное расписание только на странице «Расписание рейсов» на сайте «РусЛайн», сильно запрятано. Так, например, в связи с открытием рейса на Симферополь изменяется расписание рейса Псков – Калининград. Надеюсь, пассажиров тех рейсов, которые купили билеты, оповестили об этом...» – написал молодой человек.

ПАИ публикует расписание рейсов самолётов Псков – Москва, Псков – Сочи, Псков – Калининград, Псков – Анапа, Псков – Симферополь.

Рейс

Время

Длительность

Авиакомпания, самолёт

Периодичность

Псков – Москва

A4 438

07:00 – 08:20

1 ч 20 мин 

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

13.08.2020 – 24.10.2020 по пн., ср., чт., сб.

A4 438

07:00 – 08:25

1 ч 25 мин 

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

26.10.2020 – 25.03.2021 по пн., ср., чт., сб.

Москва – Псков

A4 437

22:50 – 00:10

1 ч 20 мин

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

14.08.2020 – 26.03.2021 по вт., ср., пт., вс.

Псков – Сочи

A4 537

18:10 – 21:00

2 ч 50 мин

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

15.08.2020 – 24.10.2020 по вт., сб.

Сочи – Псков

A4 538

14:30 – 17:25

2 ч 55 мин

АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100

15.08.2020 – 24.10.2020 по вт., сб.

Псков – Калининград

7R 960

17:10 – 17:15

1 ч 5 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

15.08.2020

7R 960

00:50 – 01:05

1 ч 15 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

19.08.2020 – 20.09.2020 по ср., сб.

7R 960

21:45 – 22:00

1 ч 15 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

22.09.2020 – 24.10.2020 по вт., сб.

7R 960

17:10 – 17:30

1 ч 20 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

27.10.2020 – 27.03.2021 по вт., сб.

Калининград – Псков

7R 959

11:00 – 13:10

1 ч 10 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

15.08.2020 – 19.09.2020 по вт., сб.

7R 959

11:00 – 13:10

1 ч 10 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

22.09.2020 – 27.03.2021 по вт., сб.

Псков – Анапа

7R 959

13:50 – 16:40

2 ч 50 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

15.08.2020 – 19.09.2020 по вт., сб.

Анапа – Псков

7R 960

13:40 – 16:25

2 ч 45 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

15.08.2020

7R 962

13:40 – 16:25

2 ч 45 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

18.08.2020 – 19.09.2020 по вт., сб.

Псков – Симферополь

7R 967

17:10 – 20:25

3 ч 15 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

18.08.2020 – 19.09.2020 по вт., сб.

7R 967

13:55 – 17:10

3 ч 15 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

22.09.2020 – 29.09.2020 по вт., сб.

Симферополь – Псков

7R 968

21:10 – 00:05

2 ч 55 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

18.08.2020 – 19.09.2020 по вт., сб.

7R 968

17:55 – 21:00

3 ч 5 мин

РУСЛАЙН, КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ

22.09.2020 – 29.09.2020 по вт., сб.

Сводная таблица получена путём анализа разделов «Расписание рейсов» официальных сайтов авиакомпаний rusline.aero и azimuth.aero. 

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