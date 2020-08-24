В России создают способную спрогнозировать вспышки пандемий систему

12:21, 24 августа 2020, ПАИ

Система с элементами искусственного интеллекта, способная прогнозировать социальные или политические события, а также вспышки пандемий, подобных коронавирусной, разрабатывается в России, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «РТИ» Павла Лаптаева.

По его словам, данная система должна будет выявлять риски наступления каких-либо событий на основе данных из электронных СМИ и других источников информации.

Она позволит на ранних стадиях определять зарождающиеся угрозы, подобные COVID-19, что позволит государству своевременно на них реагировать, отметил Павел Лаптаев.