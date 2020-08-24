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Общество

Местный бизнес должен находиться в центре внимания АИР — Вячеслав Федюнин

Фото ПАИ.

Местный бизнес в Псковской области должен находиться в центре внимания Агентства инвестиционного развития, заявил руководитель Агентства Вячеслав Федюнин в эфире проекта ПАИ-live 24 августа.

По словам гостя эфира, за два месяца в регионе необходимо отладить взаимодействие с бизнесом. «Нужно показать, что система есть и работает. Говорят, что инвестиции — это как будто внешний источник, но не может быть хорошего инвестиционного климата без нормального текущего местного бизнеса во взаимоотношении с властью», - сказал он.

Федюнин заявил, что существует много примеров хорошего регионального бизнеса. Он считает, что все элементы инфраструктуры должны быть объединены, а климат — «должен быть сформирован для всех, а не только для внешних инвесторов высокого полета».  

«Приятен Псковский регион – для меня было в хорошем смысле удивлением, что многие вещи, о которых крупные регионы не мечтают, уже сделаны в Псковской области. Особая экономическая зона «Моглино» — хороший инструмент, практическая реализация шагов государства, региональной власти в привлечении инвесторов», - добавил Вячеслав Федюнин.

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