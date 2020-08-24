Псковские единороссы проконтролировали работы по партпроекту «Городская среда»

18:43, 24 августа 2020, ПАИ

Секретарь городского отделения «Единой России», глава Пскова Елена Полонская совместно с членом фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Сергеем Колосовым оценили ремонт дворовых территорий в округе № 2, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

На улице Стахановской, 15 ремонт дворовой территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» начался в 2019 году. На сегодняшний день здесь обновлён бордюрный камень, установлены малые архитектурные формы, полностью обновлено асфальтовое покрытие, выровнен газон.

«Двор был отремонтирован по пожеланиям жильцов, все замечания и комментарии, озвученные на общедомовом собрании, были учтены. Также вопрос о расширении проезжей части был взят на контроль, в итоге нам удалось немного увеличить дорогу, чтобы обеспечить комфортный проезд скорой помощи и пожарным машинам. Жители Стахановской, 15 остались довольны ремонтом, теперь у них появился красивый, хороший двор», – отметил Сергей Колосов.

В ходе ремонта дворовой территории на улице Стахановской, 20 по пожеланиям жителей было произведено расширение парковочной зоны с увеличением мест. По результатам голосования жильцов на общедомовом собрании организован спил аварийных деревьев, обновлено асфальтовое покрытие. Кроме того, были заасфальтированы «народные тропы». Теперь жителям не нужно ходить по грязи.

В этом году на улице Вокзальной, 36 начался ремонт дворового проезда. Жители двора неоднократно жаловались на подтопляемость парковочной зоны. В ходе ремонтных работ на участке парковки была обнаружена и прочищена ливневая канализация, благодаря чему проблема затопляемости парковочной зоны была оперативно решена. Кроме того, здесь планируется произвести капитальный ремонт асфальтового покрытия и канализации.

«К сожалению, данная территория не находится в собственности многоквартирного дома, поэтому ремонт возможен только благодаря дополнительному финансированию. В этом году при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова было выделено 100 млн рублей на ремонт дворов и дворовых проездов. Эти деньги были распределены между округами около 6,5-7,5 млн рублей на каждый. Часть средств пошла на ремонт территорий, которые не находятся в собственности многоквартирных домов. Именно поэтому у нас сегодня есть возможность благоустроить такие болевые точки, как Вокзальная, 36. Эта территория давно не ремонтировалась, но при поддержке губернатора это стало возможным», – отметила Елена Полонская.

В 2020 году двор на улице Яна Фабрициуса, 28 участвует в программе «Формирование комфортной городской среды». Жители дома рассказали, что ремонт ждали очень много лет – двор не ремонтировался с момента перестройки. Здесь повсюду были огромные лужи и невозможно было ходить.

По просьбам жителей во дворе дома будут спилены аварийные деревья. Кроме того, планируется полное обновление асфальтового покрытия и бордюрного камня. По словам депутата от округа, на зелёной зоне формируется стихийная свалка. Поэтому в процессе спила аварийных тополей будут также вывезены скопившиеся ветки, а также демонтированы конструкции, возле которых сбрасывают крупногабаритный мусор. Кроме того, депутат возьмёт под личный контроль вопрос о дополнительном освещении дворовой территории дома.

В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове будет отремонтировано около 40 дворов и дворовых проездов.