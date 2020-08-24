Пять псковичей вошли в сборную Северо-Западного округа по боксу

20:42, 24 августа 2020, ПАИ

Псковские боксёры, спортсмены Центра спортивной подготовки региона и воспитанники спортшкол Пскова и Великих Лук вошли в сборную Северо-Западного округа, которая готовится к выступлению на командном чемпионате России. Соревнование пройдёт в Ижевске с 30 августа по 5 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В состав сборной округа вошли Элми Зиядзаде, Дмитрий Муратов, Глеб Голик, Владимир Родионов и Сергей Егоров. Однако первые двое не выйдут на ринг в Ижевске, так как получили травмы: у Дмитрия Муратова проблема с рукой, у Элми Зиядзаде рассечена бровь. Кстати, именно это рассечение остановило его на первом официальном соревновании, в котором приняли участие псковские боксёры после ограничений, связанных с коронавирусом.

На прошлой неделе в Новороссийске состоялся Кубок командующего ВДВ по боксу. Участие в нём приняли Глеб Голик и Элми Зиядзаде. По сообщению тренера псковских спортсменов Вадима Голика, Глеб Голик провёл качественный поединок против мастера-международника, но остался за пределами полуфиналов судейским решением, а Элми Зиядзаде уступил в полуфинале в том числе из-за рассечения, после которого ему наложили четыре шва.