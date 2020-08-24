0
22:10
739 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
22:09
Бизнес не должен ходить по властным кабинетам: интервью с Вячеславом Федюниным
20:07
Горячая вода не появилась в срок у жильцов 19 домов Пскова
18:56
Грозы надвигаются на Псковскую область
17:46
Участникам субботнего тура по новостройкам в Пскове показали новые дома
16:36
Вячеслав Федюнин обозначил главную задачу, стоящую перед Агентством инвестразвития
16:33
Местный бизнес должен находиться в центре внимания АИР — Вячеслав Федюнин
Еще новости
Общество

Пять псковичей вошли в сборную Северо-Западного округа по боксу

Псковские боксёры, спортсмены Центра спортивной подготовки региона и воспитанники спортшкол Пскова и Великих Лук вошли в сборную Северо-Западного округа, которая готовится к выступлению на командном чемпионате России. Соревнование пройдёт в Ижевске с 30 августа по 5 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В состав сборной округа вошли Элми Зиядзаде, Дмитрий Муратов, Глеб Голик, Владимир Родионов и Сергей Егоров. Однако первые двое не выйдут на ринг в Ижевске, так как получили травмы: у Дмитрия Муратова проблема с рукой, у Элми Зиядзаде рассечена бровь. Кстати, именно это рассечение остановило его на первом официальном соревновании, в котором приняли участие псковские боксёры после ограничений, связанных с коронавирусом.

На прошлой неделе в Новороссийске состоялся Кубок командующего ВДВ по боксу. Участие в нём приняли Глеб Голик и Элми Зиядзаде. По сообщению тренера псковских спортсменов Вадима Голика, Глеб Голик провёл качественный поединок против мастера-международника, но остался за пределами полуфиналов судейским решением, а Элми Зиядзаде уступил в полуфинале в том числе из-за рассечения, после которого ему наложили четыре шва.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

739 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
24 августа 2020
739 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Горячая вода не появилась в срок у жильцов 19 домов Пскова
24 августа 2020
Горячая вода не появилась в срок у жильцов 19 домов Пскова 1
Грозы надвигаются на Псковскую область
24 августа 2020
Грозы надвигаются на Псковскую область
Участникам субботнего тура по новостройкам в Пскове показали новые дома
24 августа 2020
Участникам субботнего тура по новостройкам в Пскове показали новые дома
Вячеслав Федюнин обозначил главную задачу, стоящую перед Агентством инвестразвития
24 августа 2020
Вячеслав Федюнин обозначил главную задачу, стоящую перед Агентством инвестразвития
Местный бизнес должен находиться в центре внимания АИР — Вячеслав Федюнин
24 августа 2020
Местный бизнес должен находиться в центре внимания АИР — Вячеслав Федюнин
Вячеслав Федюнин о главной миссии Агентства инвестиционного развития — в эфире ПАИ-live
24 августа 2020
Вячеслав Федюнин о главной миссии Агентства инвестиционного развития — в эфире ПАИ-live
Человек красит место (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 августа 2020
Человек красит место (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...