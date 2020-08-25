Средний чек набора ученика вырос на четверть в августе

07:01, 25 августа 2020, ПАИ

В августе этого года в России минимальный базовый набор ученика, включающий в себя школьную форму, рюкзак и канцелярские товары, подорожал на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его стоимость составила 4,8 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Крупнейший оператор фискальных данных проанализировал стоимость товаров, которые понадобятся ученикам к школе, и спрос на них. Специалисты изучали 40 млн кассовых чеков в сутки, которые поступали с более 900 тыс. онлайн-касс по всей стране с 1 по 19 августа. В итоге выяснилось, что родители выбирали продукцию лучшего качества, которая, как правило, выше по стоимости, что отразилось на величине среднего чека набора для школьников.

В пресс-службе Wildberries.ru отметили, что стоимость набора школьника в июле-августе составила 2,5 тыс. рублей. В эту сумму входит комплект школьной формы и обуви, рюкзак, а также канцелярские товары. В компании уточнили, что одежда для учеников за год подешевела на 14%, набор из канцтоваров и рюкзака (для учащихся средних и старших классов) подорожал на 15%.

В пресс-службе «Ленты» рассказали, что рост цен на школьные товары в этом году не превышает в среднем 10%. Основная причина изменения цен — изменение курса доллара, уточнил представитель ретейлера. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заявила, что организация фиксирует повышение стоимости товаров для учеников на уровне 6%, что связано в первую очередь с курсовой разницей.