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Общество

360 локтевых дозаторов для антисептика получат псковские детские сады

Фото: пресс-служба муниципалитета

Детские сады в Пскове получат 360 локтевых дозаторов для антисептика. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

360 локтевых настенных дозаторов для антисептика передала псковская фирма в детские сады Пскова в рамках благотворительной помощи.

Управление образования администрации города Пскова распределит полученные дозаторы по детским дошкольным учреждениям города - продукция поступит в 56 детских садов и 6 дошкольных отделений в общеобразовательных учреждениях. Данное количество дозаторов для антисептика позволит обеспечить все входы и пищеблоки псковских дошкольных учреждений, что требуется по новым санитарным правилам работы.

По словам представителя фирмы, бизнес должен быть социально ответственным, поэтому было принято решение безвозмездно передать локтевые дозаторы образовательным учреждениям.

В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции во всех учреждениях города будут соблюдаться противопандемические меры: установят санитайзеры, сотрудники будут встречать детей на входе и контролировать их и свою термометрию.

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