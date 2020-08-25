368 образовательных организаций области готовы к 1 сентября

11:02, 25 августа 2020, ПАИ

На сегодняшний день все 368 образовательных организаций готовы к началу учебного года, заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на августовском совещании педагогических работников, которое проходит 25 августа.

«Мы проверили все образовательные организации. На сегодняшний день все 368 образовательных организаций готовы к началу учебного года. Есть вопросы и замечания, которые потребуют времени и усилий, но мы будем решать их», - заявила Емельянова.

Вера Емельянова также отметила, что псковские педагоги хорошо выдержали испытания, «результаты ЕГЭ продемонстрировали, что работа в удаленном режиме не повлияла на качество образования». Она обратила внимание на то, что есть вопросы и проблемы, которые требуют решения, но в целом «мы оказались готовы к испытаниям».

Вице-губернатор также передала всем собравшимся поздравления от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.