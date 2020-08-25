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Общество

Россельхознадзор пропустил через границу в Псковской области 44 собаки

44 собаки пропустил через границу в Псковской области Россельхознадзор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

За минувшие выходные на российско-латвийской границе в Псковской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» ветеринарный контроль прошли 44 собаки различных пород. Они следовали из Москвы и Московской области в Латвию и Германию.

Ветеринарные сопроводительные документы были оформлены без нарушений, транспортировка осуществлялась с соблюдением всех мер.

После осуществления проверочных мероприятий все животные были допущены к дальнейшему следованию.

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