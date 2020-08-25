Почти 190 млн рублей пришли в Псковскую область на ремонт дорог

15:24, 25 августа 2020, ПАИ

В Псковскую область поступили дополнительные федеральные средства в размере 189 млн рублей на ремонт дорог региональной и городской сетей. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.

По словам Елкина, новые объекты по ремонту скоро будут выставлены на торги. «Еще не все дороги перекопаны в этом году. Впереди нас ждут осенние асфальты», - сказал он.

Борис Елкин заявил, что работы начнутся ближе к октябрю. Он также отметил, что под ремонт попадут улица Кузнецкая, площадь Героев-Десантников в Пскове. «Видите, какое тут покрытие уже нехорошее, особенно учитывая, что здесь Вечный огонь и постоянно посещение мемориала. Поэтому требует ремонта. Плюс сама площадь требует ремонта: тут большая колейность и разбитые участки», - добавил Елкин.