Кинопремьеры недели: Итан Хоук — Тесла, новая часть «Билла и Теда» и «Вратарь Галактики»

14:47, 26 августа 2020, ПАИ

Каждую неделю кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также мониторит премьеры ведущих стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин и сериалов, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе в прокат выходят: «Тесла» — весьма своеобразный байопик об изобретателе с Итаном Хоуком, отечественный фантастический блокбастер «Вратарь Галактики» и третий фильм франшизы «Бил и Тед» с Алексом Уинтером и Киану Ривзом.

«Тесла»

Весьма амбициозный и крайне выпендрежный байопик об изобретателе и инженере Николе Тесле с серьезной заявкой на оригинальность. «Теслу» снял Майкл Алмерейда, известный своим таким же «новаторским» «Гамлетом» и криминальной драмой «Цимбелин», которая в свое время с позором провалилась по всем фронтам.

Чтобы прочувствовать всю дерзость и нахальность Алмерейды, достаточно упомянуть о том, что в «Тесле» есть, например, мобильные телефоны, ноутбуки и Кайл МакЛаклан («Твин Пикс»). А Ив Хьюсон («Больница Никербокер») поручено через каждые минут 15 ломать четвертую стену, сообщая важную информацию о том, сколько гугл выдает результатов по запросу «тесла» и «эдисон». Собственно, Теслу в фильме изображает зализанный Итан Хоук (любимчик Алмерейды), и он, как оказалось, не особо здесь бьется током.

Ко всему прочему, «Тесла» залит разноцветным неоном, в фильме есть даже музыкальные номера и нарочито старомодные приемы, к примеру, нарисованные задние фоны, а за кадром играет синтипоп. Разумеется, это полная противоположность невероятно унылой «Войне токов» — вымученной картине Бекмамбетова, тоже про Теслу и Эдисона. И если отбросить все авторские «изыски», то, в принципе, на «Теслу» будет приятно посмотреть на большом экране — это яркий и красочный байопик, скорее даже немного раздражающий (в хорошем смысле) арт-объект, за визуальную сторону которого, кстати, отвечает оператор Шон Прайс Уильямс («Хорошее время» братьев Сэфди).

Премьера «Теслы» состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в этом году. В прокате — с 27 августа.

«Вратарь Галактики»

Долгострой талантливейшего режиссера Джаника Файзиева, последний раз, к великому сожалению, успешно выступавшего в кино с фильмом «Турецкий гамбит» по культовому историческому детективу Бориса Акунина. «Вратаря» снимали еще аж в 2017 году, больше всего времени заняла отрисовка компьютерной графики, из которой практически полностью и состоит этот громоздкий отечественный космоблокбастер. Планировалось, что картину можно будет посмотреть в кино уже в 2019 году, но «Вратаря» в итоге пришлось доделывать, плюс ко всему — случилась пандемия коронавируса.

В фильме Файзиева, который, кстати, основан на французском мультсериале «Галактический футбол», действие разворачивается в далеком будущем, в 2071 году. На Земле после некой войны сместились полюса, Луна вовсе разрушилась. В космосе зависает огромный корабль, на борту которого играют в космобол, куда мальчик по имени Антон не особо стремится попасть, но в итоге оказывается в сборной, поскольку обладает сверхспособностями. Судьба Земли теперь зависит от исхода финального матча.

В прокате с 27 августа.

«Билл и Тед»

Очередная серия сумасбродных приключений двух калифорнийских музыкантов — Теда и Билла, которых сыграли уже слегка потрепанные Алекс Уинтер и Киану Ривз. Последний еще и специально сбрил бороду. В предыдущий раз они собирались в картине 1991 года. За это время во вселенной этого дерзкого сайфая, третья часть которого была запланирована еще в 2010 году, произошли серьезные изменения: Билл и Тед совсем повзрослели, обзавелись дочками, но им все равно придется спасать вселенную.

Дело в том, что Теда и Билла посещает некий инопланетянин, предупреждающий о том, что вселенной придет конец, если они не создадут бессмертный хит на все времена. Вскоре испуганные музыканты отправляются по разным эпохам в поисках необходимого вдохновения. Вместе с ними в творческое путешествие отправляются и их дочки — Тэя и Билли. Их, к слову, сыграли обворожительные Самара Уивинг («Я иду искать», «Няня) и Бриджет Ланди-Пейн («Скандал», «Стеклянный замок»). Режиссером фильма выступил Дин Паризо («Аферисты Дик и Джейн»).

В прокате с 27 августа.