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Пенсионерка погибла при пожаре в Гдовском районе

В Гдовском районе при пожаре погибла пенсионерка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл 25 августа в 13:58 в деревне Ельма. На одном из участков сгорел жилой дом, а во втором жилище огонь повредил кровлю. Также сгорел припаркованный вблизи домов автомобиль Mitsubishi ASX.

На пожаре обнаружена погибшая 75-летняя хозяйка дома. Также при пожаре пострадал её 77-летний муж. Его доставили в Псковскую областную клиническую больницу с термическими ожогами правой ноги, рук, спины и головы III степени.

Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Причина пожара – аварийный режим работы электросети в доме.

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