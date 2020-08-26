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Общество

Регулярные рейсы в Псков запускает авиакомпания из Калининграда

 

Первый рейс из Калининграда прибудет в Псков 26 августа. Фото www.skol.ru/

26 августа калининградская авиакомпания «Скол» начинает регулярные рейсы по маршруту Калининград — Псков и обратно, сообщает пресс-служба перевозчика.

На линию поставлен двухмоторный самолет L-410, выпущенный в России в 2019 году. Вместимость самолёта - 15 пассажирских кресел. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. При наличии определенного пассажиропотока и востребованности рейса авиакомпания увеличит их количество.

Авиакомпания «Скол» зарегистрирована в Калининграде. Основной аэропорт базирования — «Черемшанка» (Красноярский край, Емельяновский район). В парк авиакомпании входят пассажирские самолеты российского производства «Як-40», L-410, канадские пассажирские самолеты Dhc-6 Twin Otter и американские Сessna 208b Grand Caravan, а также вертолеты.

В 2019 году перевозчик стал резидентом Особой экономической зоны в Калининградской области и заявил о намерениях заняться развитием в регионе малой авиации с полетами в соседнюю Польшу, а также Белоруссию, Латвию и Германию.

С расписанием всех рейсов из аэропорта Пскова можно ознакомиться здесь.

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