Абитуриенты превращаются в студентов – ПАИ-live с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

15:33, 26 августа 2020, ПАИ

Приемная кампания в Псковский государственный университет завершается. В этом году она проходила в необычных условиях – в онлайн-формате.

Как это сказалась на интересе выпускников школ к ПсковГУ? Какие специальности оказались самыми востребованными, а какие – незаслуженно недооцененными? Как идут работы в кампусе университета? Кто получит право заселиться сюда первым? Кто облюбовал себе место под самым куполом? Каким будет первое сентября в ПсковГУ? Кто будет читать лекции в зуме, а кто вживую? На эти и другие вопросы в разговоре с руководителем проекта ПАИ-live ответила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина.