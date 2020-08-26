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Общество

Абитуриенты превращаются в студентов – ПАИ-live с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Приемная кампания в Псковский государственный университет завершается. В этом году она проходила в необычных условиях – в онлайн-формате.

Как это сказалась на интересе выпускников школ к ПсковГУ? Какие специальности оказались самыми востребованными, а какие – незаслуженно недооцененными? Как идут работы в кампусе университета? Кто получит право заселиться сюда первым? Кто облюбовал себе место под самым куполом? Каким будет первое сентября в ПсковГУ? Кто будет читать лекции в зуме, а кто вживую? На эти и другие вопросы в разговоре с руководителем проекта ПАИ-live ответила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина.

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