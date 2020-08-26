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ВИДЕО: Как устроен псковский вейк-парк

Псковский вей-парк – место активного отдыха в черте города на берегу реки Мирожки.

Благоустроенный парк возле воды могут посещать не только райдеры – площадки позволяют поиграть в баскетбол, волейбол. В парке установлена детская площадка, кафе и веранда с уютными креслами.

Воркаут-площадка в вейк-парке пользуется особой популярностью у местных жителей. Также есть место и для скейтеров с велосипедистами – для этого был построен скейт-парк.

Адрес: город Псков, улица Яна Райниса, 41б.

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