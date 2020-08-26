ВИДЕО: Как устроен псковский вейк-парк
Псковский вей-парк – место активного отдыха в черте города на берегу реки Мирожки.
Благоустроенный парк возле воды могут посещать не только райдеры – площадки позволяют поиграть в баскетбол, волейбол. В парке установлена детская площадка, кафе и веранда с уютными креслами.
Воркаут-площадка в вейк-парке пользуется особой популярностью у местных жителей. Также есть место и для скейтеров с велосипедистами – для этого был построен скейт-парк.
Адрес: город Псков, улица Яна Райниса, 41б.