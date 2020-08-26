В колледж ПсковГУ в этом году поступило в три раза больше заявлений от абитуриентов

15:46, 26 августа 2020, ПАИ

В этом году в колледж Псковского государственного университета поступило в три раза больше заявлений от абитуриентов. Об этом заявила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире ПАИ-live.

«Мы в этом году, по сути дела, в три раза больше увидели желающих, которые хотели бы поступить в колледж ПсковГУ. И 28 августа мы зачисляем поступивших на бюджетные места колледжа ПсковГУ, а 30-го числа зачисляем внебюджетников», – сказала Наталья Ильина.

Она также отметила, что сегодня ПсковГУ закрывает зачисление на бюджетные места. «Мы можем сказать, что к нам поступило более 700 бюджетников, которые придут на уровень бакалавриата», – добавила ректор.