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Общество

Жителей Псковской области пригласили на прогулку по Поклонной горе

Музей Победы разместил новую виртуальную экскурсию «История Поклонной горы» на своем YouTube-канале. Онлайн-посетителей, в том числе из Псковской области, пригласили на прогулку по Поклонной горе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФГБУК «Музей Победы».

«Своё название Поклонная гора получила от древней традиции: каждый, кто прибывал в город или уезжал из него, должен был на этом месте отдать поклон Москве. Также здесь с поклоном встречали важных лиц – послов и гостей столицы», – отмечает экскурсовод Музея Победы Алёна Волкова.

Гид расскажет об исторических событиях, связанных с Поклонной горой, а также о памятниках, установленных в парке. Зрители узнают о том, что символизируют террасы аллеи «Дорога войны» и кому посвящены расположенные на ней бронзовые стелы. Интернет-пользователи увидят самый высокий памятник Москвы – монумент Победы и услышат историю создания этого уникального сооружения. Где изготовили необычный памятник-штык? Сколько дней продолжался его монтаж? Что изображено на гранях стелы и какой элемент испытывали в Центральном аэродинамическом институте? На эти и другие вопросы ответит экскурсовод во время программы.

Завершится виртуальная прогулка у стен Музея Победы. Онлайн-гости услышат историю создания музея, а также узнают, когда и как на Поклонной горе появился Вечный огонь.

Музей Победы распахнул онлайн-двери для посетителей 24 марта. На YouTube-канале музея регулярно появляются интернет-экскурсии для любителей истории. За это время их посмотрели около 150 тысяч человек.

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