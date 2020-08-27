С 1 сентября сократятся часы работы смотровой площадки во Власьевской башне

08:32, 27 августа 2020, ПАИ

С 1 сентября сократятся часы работы смотровой площадки во Власьевской башне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

Смотровая площадка Власьевской башни в вечернее время работает последние летние дни до 30 августа. Режим работы: cреда – воскресенье с 11:00 до 21:00. Билеты на смотровую площадку продаются в кассе Власьевской башни (ул. Кремль, 7) до 20:30.

С 1 сентября Власьевская башня работает: среда – воскресенье с 11:00 до 18:00. Понедельник, вторник - выходные дни.

Вход во Власьевскую башню находится на территории Довмонтова города.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8112) 72-45-74.