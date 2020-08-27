100 метров рельсов украли злоумышленники со станции в Псковской области

11:38, 27 августа 2020, ПАИ

Сотрудники транспортной полиции обнаружили группу псковичей, подозреваемых в тайном хищении железнодорожных рельсов. Один из них является работником на железнодорожной станции в Стругокрасненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Железнодорожник предложил приятелям украсть рельсы. Воспользовавшись служебным положением, правонарушитель организовал подельникам беспрепятственный проезд грузового автомобиля с манипулятором. С его помощью они совершили кражу отрезков рельсов длиной более 100 метров.

Злоумышленники в возрасте 26-37 лет планировали сбыть краденое в пункте приема металла, а вырученные деньги поделить между собой. Сумма ущерба, причиненного организации транспортной инфраструктуры, составила более 50 тысяч рублей.

Отделением дознания Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.