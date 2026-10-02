За кражу золота у соседки жительница Себежского района отправится в тюрьму
Жительницц Себежского района приговорили к лишению свободы за кражу золота у соседки, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что местная жительница проникла в квартиру соседки, пока та отсутствовала, с помощью ключа от входной двери, полученного неизвестным способом. В квартире женщина нашла шкатулку и украла оттуда ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 90 тысяч рублей.
Себежский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершённое с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Осуждённая взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.