За кражу золота у соседки жительница Себежского района отправится в тюрьму

15:25, 02 октября 2026, ПАИ

Жительницц Себежского района приговорили к лишению свободы за кражу золота у соседки, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что местная жительница проникла в квартиру соседки, пока та отсутствовала, с помощью ключа от входной двери, полученного неизвестным способом. В квартире женщина нашла шкатулку и украла оттуда ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 90 тысяч рублей.

Себежский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершённое с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осуждённая взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.